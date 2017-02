RTL 9 22:55 bis 01:00 Actionfilm Le mexicain USA 2001 20 40 60 80 100 Merken Jerry doit s'acquitter de diverses tâches pour remplir une dette envers un malfrat qu'il a envoyé bien malgré lui en prison. Le jeune loser doit effectuer une dernière mission : aller à Mexico pour récupérer un pistolet d'une valeur inestimable : le Mexicain. Samantha, sa petite amie, opposée à ce projet, le laisse tomber et décide de partir de son côté. Pour Jerry, l'affaire commence à se corser quand des tueurs à gages entrent en scène, enlèvent son ex-fiancée et que des cadavres s'amoncellent sur son chemin... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brad Pitt (Jerry) Julia Roberts (Samantha Barzel) James Gandolfini (Leroy) J.K. Simmons (Ted) Dale Raoul (Estelle) Michael Cerveris (Frank) David Krumholtz (Beck) Originaltitel: The Mexican Regie: Gore Verbinski Drehbuch: J.H. Wyman Kamera: Dariusz Wolski Musik: Alan Silvestri Altersempfehlung: ab 12