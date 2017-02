Das Erste 12:03 bis 12:45 Diskussion Presseclub Angriff auf Europa, Euro, Arbeitsplätze - müssen wir uns jetzt gegen Trump verteidigen? D 2017 Stereo Live HDTV Live TV Merken Seit zwei Wochen ist Donald Trump im Amt - und schon jetzt ist klar, dass er unsere Welt stärker verändern wird als viele seiner Vorgänger zusammen. Mit Dekreten im Eilverfahren hat er begonnen, die USA abzuschotten und Verbündete und alte Gewissheiten anzugreifen. Nur ein paar Beispiele aus den vergangenen 14 Tagen: Kündigung des Freihandelsabkommens TPP, Anordnung des Mauerbaus zu Mexiko, der Einreisestopp für sieben mehrheitlich muslimische Länder, die Drohung mit Strafzöllen gegen ausländische Autobauer. Zudem die Verbal-Angriffe auf Europa: Die EU diene der deutschen Vorherrschaft; der Euro werde künstlich geschwächt, um Amerika zu schaden. In den USA protestieren Hunderttausende gegen den neuen Präsidenten, doch der scheint unbeeindruckt. Mit einem kleinen verschworenen Team setzt er seine Wahlversprechen um, die Experten aus den Ministerien werden hinterher in Kenntnis gesetzt. Wer Kritik übt, fliegt raus - wie die kommissarische Justizministerin. Weltweit herrschen Entsetzen, Fassungs- und Ratlosigkeit. Vieles scheint auf dem Spiel zu stehen: Nato und EU, Freihandel, internationale Zusammenarbeit, Arbeitsplätze, Menschenrechte. Und viele Bürger haben Angst, was der dünnhäutige neue Oberbefehlshaber mit den Atomwaffen der USA anfangen könnte. Vor Trumps Amtsantritt schätzten 59 Prozent der Deutschen die USA als vertrauenswürdigen Partner. Im aktuellen Deutschlandtrend sagen das nur noch 22 Prozent - ein beispielloser Absturz. Worauf können wir uns noch verlassen? Und wie sollen wir auf den neuen Präsidenten und seine Politik reagieren? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jörg Schönenborn Gäste: Gäste: Klaus Brinkbäumer (Der Spiegel), Bascha Mika (Frankfurter Rundschau), Ines Pohl (Deutsche Welle), Wolfram Weimer (Verleger) Originaltitel: Presseclub