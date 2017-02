kabel eins 16:55 bis 17:55 Magazin Abenteuer Leben täglich Der Weg des Rollmopses D 2017 16:9 HDTV Merken Nach einer durchzechten Nacht soll er wahre Wunder wirken: Der Rollmops. Ein gerollter Hering, in der Mitte ein Stück Gewürzgurke - fertig! Doch bis er bei unserem Katerfrühstück landet, hat er eine lange Reise hinter sich. Und die beginnt mitten in der Nordsee. Was macht den Rollmops so gesund? Wir lüften sein Geheimnis und begleiten den Fisch auf seinem Weg vom Meer auf unseren Teller. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Seraphina Kalze Originaltitel: Abenteuer Leben täglich