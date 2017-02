ORF 2 23:00 bis 23:55 Magazin WELTjournal + Dienen - Sklavinnen im Haushalt A 2017 Stereo Untertitel 16:9 Merken Mehr als 15 Millionen Frauen arbeiten in Asien und im Nahen Osten als Dienstmädchen in privaten Haushalten, oft unter sklavenartigen Bedingungen. Etwa die Hälfte der Frauen stammt aus den Philippinen. Von fragwürdigen Arbeitsagenturen vermittelt werden viele im Ausland von ihren Dienstgebern ausgebeutet, misshandelt und sexuell missbraucht. Für die Philippinen ist die Arbeitsmigration ein wichtiger Wirtschaftsfaktor: das Geld, das die Frauen zu ihren Familien nach Hause schicken, sind wichtige Devisen. Das WELTjournal+ blickt hinter die Fassade dieser Form von moderner Sklaverei und zeigt, wie betroffene Frauen in Hongkong und Saudi-Arabien sich zusammenschließen um für bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: WELTjournal +

