TLC 18:15 bis 18:45 Dokusoap Baggage Battles - Die Koffer-Jäger Rohdiamanten USA 2012 Merken Die USA importieren jährlich Waren im Wert von fast zwei Billionen Dollar - Tendenz steigend. Die meisten Güter erreichen die Vereinigten Staaten über den Seeweg, und ein Großteil landet in Brooklyn, New York. Der Hafen ist ein gigantischer Umschlagplatz für Frachtgut aus aller Welt. "Koffer-Jäger" Mark Meyer rückt deshalb zu einer Auktion der amerikanischen Zoll- und Grenzschutzbehörde vorsorglich mit dem Lkw an. Wertvolles Kleinod findet man dort nämlich nur sehr selten. Stattdessen bekommen es die Schnäppchen-Jäger vor Ort mit riesigen Kisten und Paletten zu tun, deren Wert sie richtig einschätzen müssen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Baggage Battles