ORF 3 18:10 bis 19:45 Musikfilm Auf der grünen Wiese A 1953 SW 20 40 60 80 100 Merken "Operette sich wer kann!" - Die ORFIII Sendereihe lässt Klassiker und Kultverfilmungen mit legendären Schauspielern wieder aufleben. Jeden Sonntag präsentieren wir Ihnen einen neuen Archivschatz, der zeigt, dass auch die leichte Muse hohe Kunst ist. Diesmal mit der tschechischen Operette "Auf der grünen Wiese" von Jaro Benes. Die 25-jährige Vera, möchte das landwirtschaftliche Anwesen ihres Vaters verkaufen und gerät dabei an einen Hochstapler. Im Kampf um den Erhalt des Guts ereignen sich jede Menge Verwechslungen und Eifersüchteleien, die nicht zuletzt Baron von Felseck selbst aufklären muss. Mit: Hans Holt, Rudolf Carl und Ida Krottendorf In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hans Holt (Heinz Huber) Hannelore Bollmann (Vera Sternberg) Walter Müller (Otto Liebling) Lucie Englisch (Creszenz) Rudolf Carl (Borstl) Ida Krottendorf (Hanni Borstl) Ulrich Bettac (Franz Sternberg) Originaltitel: Auf der grünen Wiese Regie: Fritz Böttger Drehbuch: Hanns H. Fischer, Ulrich Bettac Kamera: Sepp Ketterer Musik: Will Meisel, Frank Fox Altersempfehlung: ab 12