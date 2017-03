RTL II 22:35 bis 00:40 Actionfilm Bulletproof Monk - Der kugelsichere Mönch USA, CDN 2003 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken In einem tibetanischen Kloster wird von einem namenlosen Wächter eine geheimnisvolle Schriftrolle bewacht, deren Worte laut ausgesprochen die Welt im Sinne des Aussprechenden verändert. Dieser Schatz garantiert dem Träger die ultimative Macht. 1943 taucht nach dem Wächterwechsel in dem Kloster, welcher alle 60 Jahre stattfindet, eine Gruppe Nazis auf, um die Schriftrolle zu stehlen. Alle Mönche fallen der brutalen Attacke zum Opfer - scheinbar sogar der namenlose Mönch, der angeschossen von einer Klippe stürzt und die Geheimnisse der Rolle mit sich in die Tiefe reisst. Doch der Wächter ist gefeit gegen Krankheiten und altert nicht. 60 Jahre später ist der Wächter in Amerika und wird immer noch verfolgt. Gemäß der uralten Prophezeiung muss er einen neuen Wächter finden. Dies ist ausgerechnet der Taschendieb Kar, der im Kino "Golden Palace" Martial-Arts-Filme vorführt und sich dabei auch Kampftechniken angeeignet hat. Zunächst erweist er sich nicht als besonders gute Wahl für die Rolle des Wächters, doch dann bekommt Kar Unterstützung von der attraktiven Jade, der Tochter eines Gangsterbosses. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chow Yun-Fat (Namenloser Mönch) Seann William Scott (Kar) Jaime King (Jade) Karel Roden (Strucker) Victoria Smurfit (Nina) Marcus Jean Pirae (Mr. Funktastic) Mako (Mr. Kojima) Originaltitel: Bulletproof Monk Regie: Paul Hunter Drehbuch: Cyrus Voris Kamera: Stefan Czapsky Musik: Eric Serra Altersempfehlung: ab 16