RTL Crime 05:20 bis 05:35 Dokumentation Serial Killers Ted Bundy D 2013 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 10: Ted studierte Jura, war redegewandt, charmant und sah gut aus. Mit einer List brachte er junge Frauen dazu, in sein Auto zu steigen und tötete sie anschließend. Den Hinweisen, die zu Ted Bundy führten, ging die Polizei nicht nach, da man ausschloss, dass dieser gebildete und charmante Mann der Täter sein könne. So mordete Bundy unbehelligt weiter und wurde erst nach vielen weiteren Morden in verschiedenen Staaten festgenommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Serial Killers Altersempfehlung: ab 16