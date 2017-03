Oscar-Gewinner Steven Soderbergh kann auch Action und wird dabei von der Kampfsportikone Gina Carano unterstützt: Die Geheimagentin Mallory leitet verdeckte Einsätze für Regierungen, die bereit sind, einen hohen Preis zu zahlen. Eines Tages gerät eine Mission jedoch aus dem Ruder, und sie wird von ihren eigenen Auftraggebern verraten. Plötzlich wird Mallory selbst zur Gejagten; gnadenlos übt sie Rache an all jenen, die sie eiskalt ans Messer liefern wollen ... In Google-Kalender eintragen