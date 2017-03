ATV 2 22:00 bis 22:55 Krimiserie Rookie Blue Vergangen, aber nicht vergessen CDN 2011 Stereo Merken Eine junge Frau wurde in ihrem Haus überfallen und attackiert. Die Vorgehensweise deutet auf das Muster eines Verbrechers hin, der vor Jahren eine Polizistin umgebracht hatte. Der Verdächtige konnte aufgrund mangelnder Beweise jedoch nie festgenommen werden. Detective Luke Callaghan hat den Fall von damals betreut und ist sich sicher, dass es sich um denselben Täter handelt. Da ihm aufgrund seiner emotionalen Involvierung der Fall entzogen wird, bittet er Andy ihre persönlichen Differenzen beiseite zu legen und die Spur aufzunehmen womit sich Andy selbst in Gefahr begibt?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Missy Peregrym (Andy McNally) Ben Bass (Sam Swarek) Enuka Okuma (Traci Nash) Gregory Smith (Dov Epstein) Travis Milne (Chris Diaz) Charlotte Sullivan (Gail Peck) Matt Gordon (Oliver Shaw) Originaltitel: Rookie Blue Regie: Steve DiMarco Drehbuch: Tassie Cameron Kamera: David Perrault Musik: Ron Sures Altersempfehlung: ab 16