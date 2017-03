ProSieben 22:20 bis 00:00 Horrorfilm Wolves F, CDN 2014 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Werwolf-Action mit Lucas Till: Footballstar Cayden plagen Alpträume, in denen er seine Gegenspieler regelrecht massakriert. Eines Morgens findet er seine Eltern brutal ermordet vor. Um das Geheimnis um den gewaltsamen Tod seiner Eltern herauszufinden, macht er sich auf eine Reise, bei der nicht nur eine Stadt voller Werwolfe entdeckt. Schon bald beschleicht ihn der Verdacht, dass auch nicht er das ist, für was er sich immer gehalten hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lucas Till (Cayden Richards) Stephen McHattie (John Tollerman) John Pyper-Ferguson (Wild Joe) Merritt Patterson (Angelina Timmins) Jason Momoa (Connor) Melanie Scrofano (Gail Timmins) Adam Butcher (Deke) Originaltitel: Wolves Regie: David Hayter Drehbuch: David Hayter Kamera: Gavin Smith Musik: Ilya Kaplan, Alex Khaskin Altersempfehlung: ab 16