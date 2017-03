ORF 1 22:55 bis 23:30 Sonstiges Was gibt es Neues? A 2017 Stereo 16:9 Merken Oliver Baier begeht den "Tag der alten Dinge" mit einem frischen, jungen Team: Gerold Rudle, Monica Weinzettl, Clemens Maria Schreiner, Rudi Roubinek und Günther Lainer rätseln u.a. darüber, was ein "Beckenpass" sein könnte. Die Promifrage kommt vom bayrischen Kabarettisten Django Asül. Er möchte wissen, warum manche Kreise im Paris des 19.Jahrhunderts sich Schildkröten als Haustiere hielten!? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Oliver Baier Gäste: Gäste: Gerold Rudle, Monica Weinzettl, Clemens Maria Schreiner, Rudi Roubinek, Günther Lainer, Django Asül Originaltitel: Was gibt es Neues?

