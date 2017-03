ORF 3 23:50 bis 01:30 Historienfilm Geliebter Johann Geliebte Anna A, D 2009 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Tobias Moretti in Julian Pölslers Historienfilm um die wahre Liebesgeschichte zwischen Erzherzog Johann und der Postmeisterstochter Anna Plochl: Beim Wandern in der Steiermark trifft der österreichische Erzherzog Johann auf die anmutige Postmeistertochter Anna. Die junge Frau rührt mit ihrer Unschuld sein Herz, schließlich steht ihr reines Gemüt in krassem Gegensatz zu den Intriganten bei Hofe. Doch Kaiser Franz verbietet seinem Bruder, der ohnehin als liberaler Schwärmer gilt, die Hochzeit. Anna darf zwar als Hausdame in sein steirisches Domizil ziehen, doch die Liebe bleibt streng platonisch. Julian Roman Pölsler lässt die Figuren dieser authentischen historischen Romanze auch in der freien Natur wie auf einer Bühne agieren. Seine fast altmodisch anmutende Regie passt perfekt zur Geschichte: Lange, ruhige Einstellungen geben den herausragenden Hauptdarstellern jenen Raum, den sie brauchen, um die tiefe Zuneigung der Figuren subtil verkörpern zu können. Anna Maria Mühe und Tobias Moretti spielen die bezaubernde Unschuld vom Land und den Freigeist ganz wunderbar. Mit: Tobias Moretti (Erzherzog Johann), Anna Maria Mühe (Anna Plochl), Roland Koch (Kanzler Fürst Metternich), Peter Simonischek (Annas Vater), Max von Thun (Johann Zahlbruckner), Franz Morak (Kaiser Franz Joseph), Petra Morzé (Annas Mutter), Gerti Drassl (Aloisia Strenberger), Aglaia Szyszkowitz (Gräfin Dorothy Lieven), Hubert von Goisern (Bauer Paul Adler), Heribert Sasse (Oberamtsrat Josef Ritter), Anna Maria Sturm (Annas beste Freundin), Gertraud Jesserer (Freifrau von Palffy-Batany). Österreich/Deutschland, Historienfilm, 2009 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tobias Moretti (Johann) Anna Maria Mühe (Anna) Petra Morzé (Anna Plochls Mutter) Peter Simonischek (Anna Plochls Vater) Franz Morak (Kaiser Franz I.) Roland Koch (Fürst Metternich) Max von Thun (Zahlbruckner) Originaltitel: Anna und der Prinz Regie: Julian Pölsler Drehbuch: Knut Boeser, Julian Pölsler Kamera: Martin Gschlacht Musik: Haindling Altersempfehlung: ab 6