Tele 5 22:00 bis 23:50 SciFi-Film American Warships 2 USA 2014 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Während eines Gewittersturms stürzt die Air Force One über dem Bermuda-Dreieck ab. Allein der Präsident überlebt in seiner Notfallkapsel, liegt nun aber auf dem Boden des Atlantiks und bedarf der dringenden Errettung durch ein Kommando unerschrockener Marines. Überwachen wird den Einsatz Admiral Linda Hansen, eine alte Bekannte und Kritikerin des zu unkalkulierbaren Risiken neigenden Einsatzleiters Chief "Trip" Oliver. Beide staunen nicht schlecht, als sie es am Absturzort mit tödlichen Tentakeln ungeklärter Herkunft zu tun bekommen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Trevor Donovan (Trip Oliver) Linda Hamilton (Admiral Linda Hansen) Mya Harrison (Lt. Plumber) John Savage (Präsident DeSteno) Jamie Kennedy (Dr. Zimmer) Richard Whiten (Lt. Commander Barclay) Ricco Ross (Captain Phillips) Originaltitel: Bermuda Tentacles Regie: Nick Lyon Drehbuch: Geoff Meed Kamera: Alexander Yellen Musik: Chris Ridenhour Altersempfehlung: ab 16