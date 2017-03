ONE 22:30 bis 23:20 Krimiserie Miss Fishers mysteriöse Mordfälle Bis dass der Tod uns scheidet AUS 2015 Stereo 16:9 Merken Nachdem der Wissenschaftspreis des Wren-Instituts an Quentin verliehen wurde, wird dieser kurze Zeit später vom Hausmeister des Instituts ermordet aufgefunden. Ein merkwürdiges blaues Licht, welches den Toten umgibt, lässt den Hausmeister vermuten, es wäre das Werk von Außerirdischen gewesen. Jack und Phryne ermitteln... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Essie Davis (Phryne Fisher) Nathan Page (Detective John "Jack" Robinson) Nathan Page (Robinson) Ashleigh Cummings (Dorothy "Dot" Williams) Hugo Johnstone-Burt (Hugh Collins) Richard Bligh (Mr. Butler) Travis McMahon (Bert) Originaltitel: Miss Fisher's Murder Mysteries Regie: Daina Reid Drehbuch: Kris Wyld Kamera: Roger Lanser Musik: Greg Walker Altersempfehlung: ab 16