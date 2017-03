kabel eins 22:05 bis 23:05 Krimiserie Castle Tod eines Geschworenen USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Im Laufe eines medienwirksamen Prozesses stirbt während des Plädoyers des Staatsanwaltes einer der Geschworenen an den Folgen einer Vergiftung. Beckett und Castle übernehmen den Fall und stellen fest, dass die meisten der vordergründig Verdächtigen eine reine Weste haben. Bezirksstaatsanwalt Lou Karnacki, der auf die Aufklärung des Mordes besteht, macht sich unterdessen bald selbst zum Verdächtigen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Seamus Dever (Kevin Ryan) Jon Huertas (Javier Esposito) Bruce Davison (Lou Karnacki) Originaltitel: Castle Regie: Jeff Bleckner Drehbuch: Terence Paul Winter Kamera: Bill Roe Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 12