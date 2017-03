SWR 22:00 bis 23:30 Talkshow Nachtcafé Wo die Liebe hinfällt D 2017 Stereo Dolby Untertitel 16:9 HDTV Merken Wo die Liebe hinfällt - ist sie meist schwer aufzuhalten. Michael Steinbrecher spricht diese Woche im Nachtcafé mit Menschen, die bei ihrer Partnerwahl mutige Entscheidungen getroffen haben und ihren Weg gehen. Der Jüngling und die reife Dame, der Chef und die Sekretärin, die Adelige und der Bürgerliche - für Außenstehende sind solche Beziehungen meist zum Scheitern verurteilt. Denn der Volksmund hat eine klare Vorstellung davon, wie das ideale Paar auszusehen hat. Große Altersdifferenzen, kulturelle Unterschiede oder Abweichungen von traditionellen Geschlechtervorstellungen - in unserer Prägung sind solche Konstellationen erst einmal unvorstellbar. Aber es verblüffen dennoch immer wieder Paare, bei denen zusammenwächst, was scheinbar nicht zusammen gehört. Da ziehen sich Gegensätze auf Teufel komm raus an, aus langjährigen Gegnern werden Liebende. Alter, Herkunft, Religion und Kultur werden vor der Größe des Gefühls nebensächlich. Denn echte Liebe macht mutig, lässt immun werden gegen misstrauische Stimmen aus der eignen Familie oder gegen skeptische Blicke von außen. "Wo die Liebe hinfällt" ist am Freitag, 3. März 2017 das Thema bei Michael Steinbrecher im Nachtcafé. Adel verpflichtet? Nicht bei Diana Gräfin Bernadotte. Die jüngste Tochter der Mainau-Grafenfamilie hat mit Stefan Dedek einem Koch aus dem Insel-Restaurant das Ja-Wort gegeben. Die Heirat mit einem Bürgerlichen - was klingt wie im Märchen, hat auf der Mainau bereits Tradition: Ihre erste Ehe mit einem Schornsteinfeger wurde bereits geschieden. "Mit Stefan habe ich jetzt aber meinen Koch fürs Leben gefunden", ist sich die Gräfin sicher. Es war Liebe auf den ersten Blick, als der Entertainer Marc Marshall seiner heutigen Partnerin zum ersten Mal begegnete. Als er mit ihr eine Affäre begann, war ihm allerdings noch nicht klar, dass er für diese Frau seine Familie verlassen würde. "Ich war nicht mutig genug zu erkennen, dass ich eine neue große Liebe gefunden habe", bedauert Marshall heute. Sieben Jahre lang rang er mit sich, bis er sich endgültig zu seiner neuen Liebe bekannte. Annette Jaiteh hat ihr Herz an einen Mann aus Gambia verloren. Doch ihre Liebe wurde vor eine Herausforderung gestellt, als er ihr offenbarte, dass er gerne - wie in dem afrikanischen Land üblich - eine Zweitfrau hätte. "Zuerst einmal konnte ich mir das natürlich überhaupt nicht vorstellen", erinnert sich Jaiteh. Trotzdem hat sie sich auf dieses Liebesmodell eingelassen und lebt heute mit ihrem Mann, der zweiten Frau und insgesamt vier Kindern unter einem Dach. Auch Ernst Ostertag und Röbi Rapp lebten lange Zeit eine Liebe jenseits der gesellschaftlichen Moralvorstellungen. In ihrer Heimat - der Schweiz - war Homosexualität lange ein Tabu. Auch für die Familie von Ernst Ostertag: "Meine Eltern haben nie von meinem zweiten Leben erfahren und sind damit ins Grab gegangen." Heute leben sie ihre Liebe offen aus. Und sie waren sogar das erste schwule Paar, das in der Schweiz heiratete. "Meine Liebe zu Kalli ist unvergänglich", das steht für Ingrid Barufka fest. Auch 18 Jahre nach dem Tod der VfB-Legende Karl Barufka will sie keinen anderen Mann lieben. Schon als junges Mädchen himmelte sie den 20 Jahre älteren Fußballer "Kalli" an. Und immer wieder hat es zwischen den beiden auch gefunkt. Erst als seine Ehefrau starb, konnten sie endlich zusammen kommen und noch ein paar gemeinsame Jahre verbringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Diana Gräfin Bernadotte (Mainau-Gräfin), Stefan Dedek (Koch), Marc Marshall (Sänger), Annette Jaiteh (liebt einen Mann aus Gambia und teilt ihn mit seiner Zweitfrau), Ernst Ostertag (Homosexueller), Röbi Rapp (Homosexueller), Ingrid Barufka (Witwe der VfB Originaltitel: Nachtcafé