N24 Doku 22:05 bis 23:05 Dokumentation Höchststrafe - Leben in der Todeszelle USA 2013 Die Männer im Staatsgefängnis von Indiana verbüßen meist lebenslängliche Haftstrafen. Zwölf Insassen erwartet die Todesstrafe. Dem britischen Journalisten Sir Trevor McDonald gewähren die Häftlinge Einblicke in ihr Leben vor und nach Haftantritt: Fredrick Baer wartet auf seine Hinrichtung per Giftspritze. 2004 tötete er eine Frau und ihre Tochter. John Serwatka beging einen Auftragsmord und wurde zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne Chance auf Revision verurteilt. Originaltitel: Death Row: Inside Indiana State Prison