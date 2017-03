VOX 22:10 bis 23:05 Krimiserie Law & Order: Special Victims Unit Kindersoldaten USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein Flüchtlingsmädchen aus Uganda wird mit aufgeschlitzter Luftröhre in einer Gasse gefunden. Trotz ihrer schlimmen Verletzungen kann sie gerettet werden, ist aber nicht in der Lage, zu sprechen und Auskunft über den Täter zu geben. Doch als Benson und Stabler sie im Krankenhaus besuchen, hat sie eine Zeichnung angefertigt, auf der ein Teufel zu sehen ist. Es stellt sich heraus, dass das Mädchen in Afrika die Sex-Sklavin eines Rebellenführers war, der wegen Kriegsverbrechen gesucht wird und als "Teufel von Gulu" bekannt ist. Schnell finden die Ermittler seinen richtigen Namen heraus und können ihn in den USA lokalisieren. Er heißt Joseph Serumag und ist in Amerika untergetaucht. In New York hat seine ehemalige Sklavin ihn zufällig auf der Straße gesehen. Sie bittet ihren Freund Elijah, Serumaga zu erschießen, doch der kommt Elijah zuvor und versucht, sie zu ermorden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Meloni (Elliot Stabler) Mariska Hargitay (Olivia Benson) Richard Belzer (John Munch) Ice-T (Odafin "Fin" Tutuola) Michaela McManus (A.D.A. Kim Greylek) BD Wong (Dr. George Huang) Tamara Tunie (Dr. Melinda Warner) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: David Platt Drehbuch: Amanda Green, Dick Wolf Kamera: George Pattison Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 12