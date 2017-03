Classica 22:10 bis 23:05 Dokumentation Ich bin dein Labyrinth - "Dionysos" in Salzburg A 2011 Stereo 16:9 Merken Ein Blick hinter die Kulissen der Uraufführung der Oper "Dionysos" von Wolfgang Rihm bei Salzburger Festspielen. Musikalische Leitung: Ingo Metzmacher - Inszenierung: Pierre Audi. Rihm verwendet für sein Musiktheater Friedrich Nietzsches späte "Dionysos-Dithyramben". Das Stück zeigt, wie Dionysos, der Gott des Rausches, sich in den Texten des bereits vom Wahnsinn gezeichneten Philosophen Nietzsche niederschlägt, und fasst seine erotischen, traumatisierten, platonischen oder auch gestörten Beziehungen zu den wichtigsten Frauen seines Lebens in Musik, Bewegung und Bild. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Ich bin dein Labyrinth - "Dionysos" in Salzburg Drehbuch: Elin Rombo, Matthias Klink, Mojca Erdmann, Johannes Martin Kränzle, Virpi Räisänen, Uli Kirsch, Juli Musik: Wolfgang Rihm