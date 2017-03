RTL Passion 22:05 bis 22:30 Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten D 2016 Merken Mesut gerät in Bedrängnis, als Emma unerwartet im Spätkauf auftaucht und ihn hinterm Tresen erwischt. Um nicht aufzufliegen, redet er sich um Kopf und Kragen. Er glaubt, mit seinen Lügen durchgekommen zu sein, bis er Grund zu der Annahme bekommt, dass Emma ihn doch durchschaut hat. Nun beschließt Mesut, um seine Liebe zu kämpfen, und will ihr die Wahrheit sagen. Doch Emma kommt ihm zuvor... Weil sie noch immer Hörprobleme hat, lässt sich Anni im Jeremias untersuchen und wird prompt über Nacht dabehalten. Anni passt das gar nicht, denn heute steht das Abschiedskonzert einer ihrer Lieblingsbands an. Jule kümmert sich besorgt um sie, doch Anni lässt sie nicht an sich heran. Als Jule schließlich mitbekommt, dass Anni das Krankenhaus verlassen will, weiß sie sich nicht anders zu helfen - und schließt sie ein. Als Chris erfährt, dass der Grundstückseigentümer den Pachtvertrag zurückgezogen hat, ist er außer sich vor Wut. Er ahnt nicht, dass Felix das genau so geplant hat und geschickt dafür sorgt, dass Chris bei seinen Drohungen gegen Benecke Publikum hat. Im Anschluss sorgt Felix dafür, dass sein Bruder kein Alibi hat - und zündet dann die letzte Stufe seines perfiden Plans. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Uhse (Jasmin Flemming) Daniel Fehlow (Leon Moreno) Wolfgang Bahro (Dr. Jo Gerner) Anne Menden (Emily Badak) Ulrike Frank (Katrin Flemming) Jörn Schlönvoigt (Philip Höfer) Originaltitel: Gute Zeiten, schlechte Zeiten