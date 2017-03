RTL Plus 22:15 bis 22:40 Comedyserie Das Amt King Krause D 2002 Stereo Merken Nach einer Umfrag unter Bürgern und Kollegen steht fest: Hagen Krause gilt als der unfähigste Beamte des Bauamts! Hagen ist geschockt. Das kann er nicht auf sich sitzen lassen! Doch schneller als gedacht, kann er sein Können unter Beweis stellen: Die Bürgermeisterin bittet ihn, das Bauamt stellvertretend für Dr. Stüsser zu leiten. Denn dieser musste unverhofft ins Krankenhaus eingeliefert werden. Um seine Chefposition mit aller Macht zu festigen, verlegt Hagen das Büro des aufmüpfigen Kimmels in den Keller und entlässt sogar vorübergehend Rüdiger, nur um seinen Untergebenen die Grenzen aufzuzeigen. Doch damit nicht genug: Sonnenkönig Hagen verjubelt Geld mit vollen Händen für die Ausstattung seines Büros. Goldene Bilderrahmen mit Selbstporträt, Kaviar-Schnittchen, ein pompöser Thron - Hagen gibt alles, um sich in Bauamt und Würden zu präsentieren. Doch das kollidiert mit dem offiziellen Sparkurs, den die Bürgermeisterin dem Amt auferlegt hat. Währendessen kämpft Nadia mit einem Hungerstreik für den Erhalt der Armenküche in der Stadt. Doch die Kollegen in der Kantine wollen sich nicht die Wurst vom Brot nehmen lassen. Als Kaviar für Krause angeliefert wird, flippt Nadia aus... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jochen Busse (Hagen Krause) Ulrike Bliefert (Ulla Herbst) Claudia Scarpatetti (Nadia Schäfer) Thorsten Nindel (Rüdiger Poppels) Günter Bothur (Dr. Stüsser) Gerd Lohmeyer (Lünebach) Leonhard Mader (Kimmel) Originaltitel: Das Amt Regie: Titus Selge Drehbuch: Dietmar Jacobs, Jörg Fischer, Andreas Quetsch