SAT.1 Emotions 22:35 bis 23:15 Serien A Gifted Man Alte Wunden USA 2011 16:9 HDTV Merken An Thanksgiving wird ein Patient mit Atemnot in die Clinica Sanando eingeliefert. Gerade als Kate und Zeke ihn intubiert haben, findet eine Schwester in der Jacke des Mannes eine Anordnung, dass er nicht wiederbelebt werden möchte. Nun will kein anderes Krankenhaus den Mann aufnehmen - aus Angst verklagt zu werden, wenn er wieder bei Bewusstsein ist. Michael muss sich derweil um Ritas Sohn kümmern: Der Afghanistan-Soldat ist auf Heimaturlaub und hat einen schweren Verkehrsunfall. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Ehle (Anna Paul) Margo Martindale (Rita Perkins) Pablo Schreiber (Anton Little Creek) Rhys Coiro (Dr. Zeke Barnes) Liam Aiken (Milo) Aaron Dean Eisenberg (Lenny) Afton Williamson (Autumn) Originaltitel: A Gifted Man Regie: Donna Deitch Drehbuch: Susannah Grant, Jonathan Greene Musik: W. G. Snuffy Walden