TLC 22:00 bis 23:00 Dokumentation Paranormal Survivor Familie währt ewig CDN 2015 Merken 2006 zieht Anita Spero mit ihrer Familie in das Städtchen Oswego. Ihre Tochter findet in der Nachbarschaft schnell neue Freunde und spricht dauernd von einem Jungen namens Billy. Ein paar Wochen später erfährt Anita, was es mit Billy auf sich hat: Er hatte vor vielen Jahren mit seinen Eltern im Haus gegenüber gewohnt und jeden Morgen den Schulbus genommen - bis er eines Tages von diesem Bus überfahren wurde. Jetzt ist Billy als Geisterjunge zurückgekommen - und zeitgleich passieren merkwürdige Dinge im Haus der Speros. Als Anita eines Nachts panisch erwacht, weil sie von einer unsichtbaren Hand gewürgt wird, ist klar, dass die Familie in höchster Gefahr schwebt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Paranormal Survivor