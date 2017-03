kabel1 classics 23:35 bis 01:00 Western Der weite Ritt USA 1971 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Sieben lange Jahre zog der Cowboy Harry mit seinem Kollegen Arch durch die Lande. Seine Frau ist nun überglücklich nach der langen Wartezeit endlich wieder ihren Mann im Haus zu haben. Doch die Anpassung an das Familienleben fällt dem freiheitsliebenden Harry extrem schwer. Er sucht wieder das Abenteuer - und findet es: Ein Freund bittet ihn, einen rachsüchtigen Mitbürger aus dem Weg zu schaffen. Mit diesem Auftrag setzt Harry seine Ehe erneut aufs Spiel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Fonda (Harry Collings) Warren Oates (Arch Harris) Verna Bloom (Hannah Collings) Robert Pratt (Dan Griffen) Severn Darden (McVey) Ann Doran (Mrs. Sorenson) Ted Markland (Luke) Originaltitel: The Hired Hand Regie: Peter Fonda Drehbuch: Alan Sharp Kamera: Vilmos Zsigmond Musik: Bruce Langhorne Altersempfehlung: ab 16