BR Fernsehen 22:00 bis 22:45 Show Habe die Ehre D 2017 Stereo 16:9 "Habe die Ehre" startet 2017 mit dem Ruhr-Comedian Hennes Bender. Er tritt mit großem Witz und gewaltiger Schlagfertigkeit beim Bayerntest von Christine Eixenberger und Wolfgang Krebs an. Hennes Bender hat genau das Tempo und die Zappeligkeit, die den Bayern manchmal fehlt. Mit seiner unbändigen Energie wird der den Freistaat bereichern - wenn er rein darf. Hennes Bender kommt aus dem Pott, eigentlich gebürtiger Hesse, aber seine Eltern waren echte Malocher bei Opel. Als das neue Werk in Bochum eröffnete, wechselten sie mit dem kleinen Hennes von Rüsselsheim an die Ruhr. Hennes Bender redet wie ihm der Schnabel gewachsen ist, und das in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Sein komisches Talent bewies er schon früh als Radiomoderator beim Jugendsender des Hessischen Rundfunks. Dort präsentierte er die Sendung "Toast". Als Stand-up-Comedian trat er später in allen namhaften Fernsehsendungen auf: "NightWash", "Quatsch Comedy Club", "7 Tage, 7 Köpfe" oder "TV total". 2004 bekam er den Deutschen Comedypreis in der Sparte "Bester Newcomer". Mit seinen Comedy-Soloprogrammen ist er deutschlandweit auf Tournee. Gemeinsam mit Volker Naves, Ralf Weber und Moses W. bildet er die Musik-Comedians-Gruppe Burger Queen. Für 2017 sind acht neue Folgen von "Habe die Ehre!" geplant. Nächster Sendetermin: 24.03.2017 Moderation: Christine Eixenberger , Wolfgang Krebs Gäste: Gäste: Hennes Bender (Comedian) Originaltitel: Habe die Ehre