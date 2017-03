ARD alpha 22:30 bis 23:05 Diskussion Thadeusz: John Irving Talk mit Jörg Thadeusz D 2016 16:9 Merken "Nicht jeder Zusammenstoß kommt überraschend." Dieser letzte Satz von "Straße der Wunder", dem neuen Roman von John Irving, stand wie immer bei ihm am Beginn des Schreibens. Irving ist einer der bedeutendsten zeitgenössischen amerikanischen Schriftsteller und seine bisher 13 Romane sind sämtlich Weltbestseller. Geboren wurde Irving 1942 in Exeter, New Hampshire. Mit 14 Jahren begann er zu ringen und wenig später auch zu schreiben. Beide Leidenschaften wurden für sein Leben bestimmend. "Nicht jeder Zusammenstoß kommt überraschend." Dieser letzte Satz von "Straße der Wunder", dem neuen Roman von John Irving, stand wie immer bei ihm am Beginn des Schreibens. Irving ist einer der bedeutendsten zeitgenössischen amerikanischen Schriftsteller und seine bisher 13 Romane sind sämtlich Weltbestseller. Geboren wurde Irving 1942 in Exeter, New Hampshire. Mit 14 Jahren begann er zu ringen und wenig später auch zu schreiben. Beide Leidenschaften wurden für sein Leben bestimmend. Irving studierte in Pittsburgh englische Literatur und schloss sein Studium mit einem Master an der University of Iowa ab und wurde 1967 Dozent in Vermont. Sein Debut "Lasst die Bären los!" erschien 1968. Mit seinem vierten Roman "Garp und wie er die Welt sah" gelang der internationale Durchbruch. Fünf seiner Bücher wurden bislang verfilmt. Den "Oscar" erhielt Irving im Jahr 2000 für das Drehbuch zu seinem Roman "Gottes Werk und Teufels Beitrag". Irving ist Vater dreier Söhne und lebt in Toronto. Bei THADEUSZ erklärt er, welche Rolle die letzten Sätze seiner Romane für seine Arbeit spielen, was das Ringen ihm für sein Schreiben gebracht hat und wie es war, den richtigen Vater erst nach dessen Tod zu entdecken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jörg Thadeusz Gäste: Gäste: John Irving Originaltitel: Thadeusz