SAT.1 Gold 22:10 bis 23:10 Krimiserie Wolffs Revier Alte Rechnung D 1993 16:9 Wolff erhält von zwei Augenzeugen die Autonummer eines Mannes, der eine Leiche in einem See versenken wollte. Als Sawatzki die zur Nummer gehörende Adresse überprüft, ist er ziemlich überrascht: Kollegen nehmen gerade Treutler fest, seinen früheren Chef bei der DDR-Volkspolizei, weil dieser mit den Genossen Saskia Prager und Olav Schaaf in das Haus einbrechen wollte. Als Sawatzki Treutler fragt, was er und die anderen in dem Haus suchten, erhält er keine Antwort ... Schauspieler: Jürgen Heinrich (Andreas Wolff) Klaus Pönitz (Günther Sawatzki) Elia Zimmermann (Ellen Wolff) Nadine Seiffert (Verena Wolff) Gerd Wameling (Dr. Peter Fried) Eckhard Heise (Horst Buchwald) Irm Hermann (Saskia Prager) Originaltitel: Wolffs Revier Regie: Michael Lähn Drehbuch: Karl Heinz Willschrei Kamera: Rolf Liccini Musik: Roberto C. Detree Altersempfehlung: ab 16