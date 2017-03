ZDFinfo 22:25 bis 23:10 Dokumentation Die Amerika-Saga Aufstieg und Spaltung USA 2010 Stereo 16:9 Merken Die Folge "Aufstieg und Spaltung" erzählt die ersten 80 Jahre der Vereinigten Staaten. Die Wirtschaft boomt. Die Nation zählt schnell zu den größten Handelsmächten der Welt. Der Eriekanal wird gebaut. Neue Maschinen machen die Baumwollgewinnung im Süden zu einem lukrativen Geschäft und die Plantagenbesitzer sehr reich. Ihr Reichtum gründet vor allem auf einem: der Sklaverei. Die Sklaverei wird Anlass einer "Zerreißprobe" für das Land. Die Ausbeutung und Unterwerfung von Millionen von Schwarzafrikanern wird zum größten Konflikt zwischen Nord und Süd der noch jungen Nation. Mit der Wahl Abraham Lincolns zum Präsidenten eskaliert der Streit. Nur knapp 80 Jahre nach der Unabhängigkeit vom britischen Königreich befindet sich das Land erneut im Krieg im amerikanischen Bürgerkrieg. Die zwölfteilige Doku-Serie geht in chronologischer Folge auf Etappen der amerikanischen Historie ein. Die Reihe wird von Wissenschaftlern und Berühmtheiten kommentiert und in Spielszenen nachgestellt. Nicht immer in der Geschichte ist die amerikanische Gesellschaft dem eigenen freiheitlichen, egalitären und toleranten Anspruch gerecht geworden. Dennoch ist die USA ein "melting pot": Menschen aus allen Teilen der Welt, allen Kulturen und allen sozialen Schichten haben die Geschichte der USA mitgestaltet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: America: The Story Of Us Regie: Marion Milne, Jenny Ash Drehbuch: Jenny Ash