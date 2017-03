ZDF neo 22:30 bis 23:15 Krimiserie Agatha Raisin Folge: 6 Und die ertrunkene Braut GB 2016 Stereo 16:9 Dolby Digital HDTV Neue Folge Merken Die erfolgreiche PR-Managerin Agatha Raisin findet im kleinen Dorf Carsely eine neue Heimat. Schnell zeigt sich ihr Ermittlersinn und ihr feines Gespür für klassische Detektivarbeit. Ein junges Paar möchte in einem Hotel in Carsely in den Hügeln von Cotswold heiraten. Als die Braut jedoch getötet und eine weitere Leiche mit der Frühlingsflut angespült wird, ist für Agatha sofort klar: Sie muss erneut ermitteln. Obwohl sie von der Polizei gewarnt wurden, machen sich Agatha und Gemma gemeinsam daran, Licht ins Dunkel zu bringen. Und um ihre Ermittlungen besser voranzutreiben, geben sich die beiden als Fernsehproduzenten aus, um an Informationen zu gelangen. Doch schon bald stellt sich heraus, dass die verstorbene Braut viele Geheimnisse mit ins Grab genommen hat. Unter anderem war sie nämlich nicht nur eine manipulative und berechnende Person, sie hat außerdem noch mehrere Leute erpresst, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ashley Jensen (Agatha Raisin) Jamie Glover (James Lacey) Katy Wix (Gemma Simpson) Mathew Horne (Roy Silver) Matt McCooey (DC Bill Wong) Jason Barnett (DI Wilkes) Lucy Liemann (Sarah) Originaltitel: Agatha Raisin Regie: Roberto Bangura Drehbuch: Chris Niel Kamera: Mark Waters Musik: Rupert Gregson-Williams, Christopher Willis