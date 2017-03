TNT-Serie 22:35 bis 23:20 Serien Hell on Wheels Eisenbahnmänner USA 2016 16:9 Merken Louise berichtet über die bisherigen Erfolge und Risiken beim Bau der Eisenbahn, nachdem das Ende des Projekts nicht mehr fern ist. Bei der Union Pacific fehlen zehn Meilen, bei der Central Pacific noch sechs. Während Mickey seine Landsleute überzeugen kann, weiterzuarbeiten, hat Cullen bei den Chinesen weniger Glück. Huntington will den Gouverneur dazu bringen, ihn als Sieger auszurufen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anson Mount (Cullen Bohannon) Colm Meaney (Thomas 'Doc' Durant) Robin McLeavy (Eva) Phil Burke (Mickey McGinnes) Jennifer Ferrin (Louise Ellison) Dohn Norwood (Psalms) Tim Guinee (Collis Huntington) Originaltitel: Hell on Wheels Regie: Jeremy Webb Drehbuch: John Wirth, Tom Brady, Max Hurwitz, Miki Johnson Musik: Kevin Kiner