National Geographic People 22:30 bis 23:20 Dokumentation Wohnen wie die Tiere Das Kolibrinest GB 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Kolibris sind bekannt für ihre Flugkünste. Doch die fliegenden Juwelen sind auch in architektonischer Hinsicht äußerst begabt. Wie Kolibris ihre Nester bauen, zeigen Lloyd, Matty und James in dieser Folge von "Wohnen wie die Tiere". Das Trio, das darauf spezialisiert ist tierische Behausungen auf menschliche Dimensionen zu übertragen, konstruiert nun ein Kolibrinest. Mithilfe eines Bungee-Seils bringen die Männer tatsächlich ein Vogelhaus der besonderen Art zustande, in dem sie am Ende auch noch wohnen. Ob sie es allerdings auch schaffen, wie die Kolibris zu fliegen, bleibt abzuwarten... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Lloyd Buck, James Cooper, Matt Thompson Originaltitel: Live Like An Animal Regie: Martin Morrison Drehbuch: Andi Campbell-Waite