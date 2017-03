NDR 22:00 bis 00:00 Talkshow 3nach9 Die Bremer Talkshow D 2017 Stereo Untertitel 16:9 Merken Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo begrüßen in dieser Sendung folgende Gäste: Gesa Neitzel Für viele junge Menschen scheint das Leben in einer pulsierenden Großstadt einer Idealvorstellung gleichzukommen, nicht für Gesa Neitzel. Die 29-Jährige hat ihren sicheren Job in Berlin hingeschmissen und tauschte ihn gegen einen in der südafrikanischen Wildnis, wo sie nun als Rangerin arbeitet. Sie berichtet, wie wichtig neutrale Kleidung in dem Land ist, und von ihrem abenteuerlichen Leben abseits der Zivilisation. Historiker Leonhard Horowski Vor 100 Jahren legte sich das britische Königshaus einen neuen Namen zu. Seitdem herrschen dort die Windsors. Der Historiker Leonhard Horowski erzählt gerne von der Zeit, als Europas Herrscher noch eine große Familie waren und verrät bei "3nach9", warum das britische Königshaus 1917 seinen Namen wechselte. Klaus Wowereit Mehr als 13 Jahre war Klaus Wowereit Regierender Bürgermeister von Berlin, dann legte er sein Amt nieder mit dem Vorsatz, sich nicht mehr in die Tagespolitik einzumischen. Bei "3nach9" berichtet der ehemalige SPD-Politiker über Selfies und über die Unsitte, mit einem mit Kaffee gefüllten Pappbecher durch die Stadt zu ziehen. Sabine Postel und Oliver Mommsen Sabine Postel ist seit 20 Jahren als Hauptkommissarin Inga Lürsen im Dienst des Kommissariats 31 der Bremer Kriminalpolizei in der Krimireihe "Tatort". Seit 2001 an ihrer Seite: Oliver Mommsen als Kommissar Stedefreund. Ob die beiden Schauspieler auch außerhalb der Dreharbeiten Zeit miteinander verbringen und mit welchem Fall sie es am 12. März im "Tatort. Nachtsicht" zu tun haben, erzählen sie bei "3nach9". Daniel Hope Was dieser Mann so alles treibt: Stargeiger Daniel Hope geht nicht nur weltweit auf Tournee, seit Kurzem ist er auch Chef des renommierten Zürcher Kammerorchesters, stolzer Vater und Besitzer einer immens wertvollen Guarneri-Violine. Wie er das alles unter einen Hut bringt und was "Schnullerkonzerte" sind, erläutert Daniel Hope bei "3nach9". Maren Kroymann Ob als Kabarettistin, Sängerin oder Schauspielerin: Maren Kroymann ist eine Frau mit vielen Facetten. Sie schafft es immer wieder aufs Neue, ihr Publikum zu begeistern. Fans dürfen sich schon jetzt auf ihre neue Sendung "Kroymann" im Ersten freuen. Worum es am 9. März genau geht, erzählt sie bei "3nach9". Dr. Yael Adler Die Haut ist nicht nur der Spiegel der Seele; mit knapp zwei Quadratmetern ist sie auch das größte Organ des menschlichen Körpers und beschäftigt einen täglich. Was man Gutes für die Haut tun kann oder besser lassen sollte, verrät die Dermatologin Dr. Yael Adler bei "3nach9". Musik: Daniel Hope. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Judith Rakers , Giovanni di Lorenzo Gäste: Gäste: Gesa Neitzel (Rangerin in Afrika), Leonhard Horowski (Historiker), Klaus Wowereit (ehemaliger SPD-Politiker), Sabine Postel (Schauspielerin), Oliver Mommsen (Schauspieler), Daniel Hope (Stargeiger), Maren Kroymann (Kabarettistin, Sängerin und Schauspieler Originaltitel: 3nach9