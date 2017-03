National Geographic 22:40 bis 23:30 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Navigation außer Betrieb CDN 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken An einem Februartag im Jahr 2008 befindet sich eine Maschine der Santa Barbara Airlines hoch über den Anden auf dem Weg nach Caracas. Kurze Zeit später warnt ein Alarm die Piloten, dass sie den Bergspitzen zu nahe sind. Noch bevor sie reagieren können, zerschellt das Flugzeug an einem Berg, wobei alle 46 Passagiere ums Leben kommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Air Crash Investigation Musik: Christophe Henrotte