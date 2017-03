ARTE 22:00 bis 23:20 Porträt Searching for Sugar Man S, GB, FIN 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Sixto Rodriguez ... Noch nie gehört? Dabei war der mexikanisch-stämmige Singer-Songwriter einst gefeiert wie Bob Dylan und Elvis Presley zusammen - allerdings ausschließlich in Südafrika. Hier wurde in den 70ern sein Album "Cold Fact" zum Soundtrack der Antiapartheidbewegung. In Rodriguez' Heimat hingegen, den USA, wusste niemand von seinem Ruhm, auch nicht er selbst. Zwei südafrikanische Fans begeben sich eines Tages auf die Suche nach ihrem Idol, um das sich viele Gerüchte ranken, vor allem um dessen vermeintlichen Selbstmord. Was sie am Ende entdecken, ist weit mehr, als sie sich erhofft hatten. SEARCHING FOR SUGAR MAN ist die unglaubliche, märchengleiche Geschichte eines Stars, der keiner sein sollte ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Searching For Sugar Man Regie: Malik Bendjelloul Drehbuch: Malik Bendjelloul, Stephen 'Sugar' Segerman, Craig Bartholomew Strydom