N24 Doku 05:30 bis 06:15 Reportage Reine Nervensache: Schwertransport XXL D 2009 Ein riesiges Windkraftrad gelangt an seine Wirkungsstätte in Frankreich, ein restaurierter Rheingold-Waggon wird als Touristenattraktion an den Rhein gebracht und die russische Raumfähre Buran siedelt ins Technikmuseum Speyer über. Wie funktionieren solche komplizierten Schwertransporte und welche Gefahren bergen sie? Diese N24-Reportage garantiert jede Menge PS, Adrenalin und Spannung. Originaltitel: Reine Nervensache: Schwertransport XXL