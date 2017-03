ProSieben 22:30 bis 00:35 Horrorfilm Conjuring - Die Heimsuchung USA 2013 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken "Saw"-Regisseur James Wan ist ein Garant für perfiden Schrecken: Das Ehepaar Roger und Carolyn zieht mit seinen fünf Töchtern in ein neues Zuhause auf dem Land. Als sich jedoch merkwürdige Vorkommnisse häufen und die Familie spürt, dass sie nicht alleine ist, beschließen sie, sich an Spezialisten für das Paranormale zu wenden. Doch schon bald merken diese, dass sie es mit einem der schwierigsten Fälle ihrer Karriere zu tun haben ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vera Farmiga (Lorraine Warren) Patrick Wilson (Ed Warren) Lili Taylor (Carolyn Perron) Ron Livingston (Roger Perron) Shanley Caswell (Andrea) Hayley McFarland (Nancy) Joey King (Christine) Originaltitel: The Conjuring Regie: James Wan Drehbuch: Chad Hayes, Carey W. Hayes Kamera: John R. Leonetti Musik: Joseph Bishara Altersempfehlung: ab 16