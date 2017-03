Vor den Erfolg der Friedensverhandlungen zwischen Menschen und Romulanern setzt das Schicksal mancherlei ungewöhnliches Hindernis. So muss Captain Picard (Patrick Stewart) erkennen, dass sein Gegenpart auf romulanischer Seite aus Picards eigenen Genen geklont wurde und nun seinen "Bruder" gern als lebenden Genpool an seiner Seite behalten würde. Zwar können Captain und Crew entkommen, doch sehen sie sich nun einer neuartigen Geheimwaffe ausgesetzt, deren Vernichtungskraft nicht nur die Enterprise, sondern die gesamte Menschheit bedroht.

Die "Nächste Generation" der Enterprise zum vierten Mal auf großer Mission. Stuart Baird ("Tomb Raider") inszenierte den effektvollen Space Trip. In Google-Kalender eintragen