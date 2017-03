Servus TV 22:15 bis 23:55 Thriller Dead Girl USA 2006 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die junge Arden (Toni Collette) wohnt in einem tristen Vorort von Los Angeles. Bei einem Spaziergang stößt sie auf die Leiche einer Frau. Wenig später lernt sie auf der Polizeistation den faszinierenden Rudy (Giovanni Ribisi) kennen und verliebt sich in ihn. Währenddessen wird die weibliche Leiche als Krista identifiziert. Leah (Rose Byrne) glaubt, bei der Toten handle es sich um ihre seit Jahren verschollene Schwester. Die Polizei beginnt mit den Ermittlungen. Die unglücklich verheiratete Ruth (Mary Beth Hurth) vermutet, dass ihr Ehemann damit etwas zu tun hat, denn sie findet bei ihm blutverschmierte Kleidungsstücke. Aber auch Kristas Mutter wird verhört. Nach und nach zeichnet sich ab, dass Krista ermordet wurde, und wer als Täter in Frage kommt. Raffiniert verknüpft Karen Moncrieff in "Dead Girl" mehrere Handlungsstränge zu einem spannenden Thriller. Der Film der US-Regisseurin lebt vor allem von seinen komplex gezeichneten Figuren, jede Episode ist mit einem eindrucksvollen Frauencharakter ausgestattet. Aus dem Schauspielensemble ragen heraus Toni Collette, Rose Byrne und Mary Beth Hurth. In den männlichen Nebenrollen sind Giovanni Ribisi, James Franco und Josh Brolin zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Brolin (Tarlow) Toni Collette (Arden) Rose Byrne (Leah) Piper Laurie (Ardens Mutter) Mary Beth Hurt (Ruth) Marcia Gay Harden (Melora) Kerry Washington (Rosetta) Originaltitel: The Dead Girl Regie: Karen Moncrieff Drehbuch: Karen Moncrieff Kamera: Michael Grady Musik: Adam Gorgoni Altersempfehlung: ab 16