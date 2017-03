Nick 22:00 bis 22:55 Dokusoap Catfish Colombia Daniela - Henry - Steve COL Merken In dieser Folge geht es um die Fernsehmoderatorin Daniela Vega Mendoza, deren Identität geraubt und für Fake-Profile im Internet verwendet wird. Bei der Recherche kommt heraus, dass hinter allem Danielas alter Bekannter Steve steckt. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Catfish: The TV Show - Colombia