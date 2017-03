Pro7 MAXX 22:10 bis 23:10 Dokusoap Die Blockhaus-Bauer Eine Hütte fern der Heimat USA 2014 HDTV Merken In Edwards, Colorado, wollen sich zwei Brauerei-Besitzer die schnöde Arbeit am Schreibtisch versüßen und träumen von einem schicken Blockhaus-Büro. Nate hat da spontan ein paar Ideen - In Sioux City, Missouri, gibt der Zugereiste Bob Kola eine Holzbehausung in Auftrag. Das neue Heim soll ihn an seine Heimat Minnesota erinnern. Keine leichte Aufgabe für Nate. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Cabin Fever Altersempfehlung: ab 6