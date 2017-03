SWR 23:20 bis 00:45 Krimi Kommissar LaBréa - Todesträume am Montparnasse D 2010 Stereo Dolby Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Ermordung des Ex-Sträflings Pascal Masson (Rüdiger Kühmstedt) gibt Kommissar LaBréa (Francis Fulton-Smith) Rätsel auf. Das gefesselte Opfer verblutete, nachdem es im Genitalbereich verstümmelt wurde. Am Tatort findet die Polizei eine Musikkassette mit Ravels "Bolero" - eine Botschaft? Von seinem Kollegen Franck Zechira (Oliver Bootz) erhält der Kommissar den Hinweis auf einen ähnlichen Fall. Ein Vergewaltiger hatte sich in der U-Haft erhängt, nachdem er zuvor einer Gruppe radikaler Feministinnen in die Hände gefallen war, die mit schwer entfernbarer Farbe Selbstjustiz üben. Obwohl sich die unbekannten Frauen bislang auf symbolische Kastrationen beschränkten, kann LaBréa sie als Verdächtige nicht ausschließen. Bei der Suche nach den Mitgliedern der Gruppe stößt er immer wieder auf Christine Payan (Sabine Vitua). Die namhafte Psychologin engagiert sich in der Betreuung von Vergewaltigungsopfern und weiß mehr über diese Gruppe, als sie sagt. Während LaBréa sich an der unnahbaren Madame Payan zunächst die Zähne ausbeißt, wird seine Beziehung zu der zauberhaften Nachbarin Céline (Valerie Niehaus) immer enger. Doch da der Todestag seiner Frau bevorsteht, wagt er es nicht, zu seinen Gefühlen zu stehen - auch aus Rücksicht auf seine Tochter Jenny (Leonie Brill). Mit einem weiteren Mord an dem offensichtlich in Paris untergetauchten Stefan Vlankovic (Jörg Becker), ausgeführt nach demselben Muster, ergibt sich endlich eine heiße Spur: Der Serbe Vlankovic und Ex-Fremdenlegionär Masson kannten sich aus dem Balkankrieg. Über Vlankovic führt der Europäische Gerichtshof in Den Haag eine dicke Akte wegen diverser Kriegsverbrechen. Die Lösung des Falles birgt allerdings eine schmerzliche Überraschung für LaBréa und seinen Kollegen Franck Zechira (Oliver Bootz). Mit "Kommissar LaBréa" präsentiert das SWR Fernsehen eine weitere Reihe von Romanadaptionen, die von der unverwechselbaren Atmosphäre einer Stadt geprägt wird. Die Vorlagen zu diesen Paris-Krimis stammen von der populären Autorin und Regisseurin Alexandra von Grote. Neben Publikumsliebling Francis Fulton-Smith als sensiblem Ermittler und alleinerziehendem Vater sind Anja Knauer, Bruno Bruni, Valerie Niehaus sowie Daniel Friedrich als LaBréas eitler Vorgesetzter Thibon zu sehen. Hervorragend besetzt sind auch die Episodenrollen mit Sabine Vitua, Oliver Bootz und Natalia Avelon. Mit ihrem Gastauftritt als Gerichtsmedizinerin rundet Gudrun Landgrebe das hochkarätige Ensemble ab. Regisseur Dennis Satin ("Stürme in Afrika") findet die richtige Mischung aus Spannung und Humor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Francis Fulton-Smith (Maurice LaBréa) Bruno Bruni Jr. (Jean Marc Lagarde) Anja Knauer (Corinne Dupont) Daniel Friedrich (Roland Thibon) Valerie Niehaus (Céline Charpentier) Leonie Brill (Jenny LaBréa) Gudrun Landgrebe (Dr. Brigitte Foucart) Originaltitel: Kommissar LaBréa - Todesträume am Montparnasse Regie: Dennis Satin Drehbuch: Thomas Stiller Kamera: Sven Kirsten Musik: Stefan Schulzki Altersempfehlung: ab 12