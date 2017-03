ONE 22:00 bis 23:30 Komödie The Guard - Ein Ire sieht schwarz IRL 2011 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Gerry Boyle ist Polizist in einem kleinen Nest an der irischen Westküste. Er hat einen eigenartigen Sinn für Humor, eine Vorliebe für Prostituierte und eine Mutter, die im Sterben liegt. Die Tage der beschaulichen Ruhe sind dahin, als der FBI-Agent Wendell Everett auftaucht. Er berichtet von einem Drogentransport, der 500 Millionen Dollar wert sein soll. In den nächsten Tagen wird die heiße Fracht den Küstenstreifen erreichen. Alle sind alarmiert, und mit Gerry Boyles geregeltem Tagesablauf ist es vorbei. Als dann noch die Drogendealer versuchen, ihn zu bestechen, was ihnen zuvor schon bei allen anderen Kollegen im Ort gelungen ist, erkennt der aufrechte Gerry Boyle, dass er die Dinge selbst in die Hand nehmen muss. Der Einzige, dem er dabei noch vertrauen kann, ist ausgerechnet FBI-Agent Everett. Für einen westirischen Kleinstadtpolizisten ist das der denkbar schwierigste Partner. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brendan Gleeson (Sergeant Gerry Boyle) Don Cheadle (FBI Agent Wendell Everett) Liam Cunningham (Francis Sheehy) David Wilmot (Liam O'Leary) Rory Keenan (Garda Aidan McBride) Mark Strong (Clive Cornell) Gary Lydon (Garda Inspector Gerry Stanton) Originaltitel: The Guard Regie: John Michael McDonagh Drehbuch: John Michael McDonagh Kamera: Larry Smith Musik: Calexico Altersempfehlung: ab 16