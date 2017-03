tagesschau24 22:00 bis 22:30 Reportage Alle Mann an Bord! Alle Mann an Bord! - Fluch und Segen des Kreuzfahrt-Booms D 2016 Merken Abends Konzerte mit den Lieblingsstars und tagsüber die Sonne über dem Mittelmeer. So genannte Themenkreuzfahrten in jeder erdenklichen Kombination sind gerade der Renner im Touristikgeschäft. Weltweit werden auf den Werften neue schwimmende Städte zusammengeschweißt und ausgerüstet. "Exakt - Die Story" zeigt, wie das Geschäft mit den Kreuzfahrten hinter den Kulissen funktioniert. Laut NABU würde ein einziger Ozeanriese auf einer Kreuzfahrt so viele Schadstoffe ausstoßen wie fünf Millionen Pkw auf der gleichen Strecke. Stimmt das und wie gesundheitsgefährlich sind eigentlich Rußpartikel und Abgase aus den Schiffsschornsteinen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Exakt - Die Story Regie: Alexander Ihme