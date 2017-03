Tele 5 22:00 bis 23:55 Horrorfilm Sea Ghost CDN 2004 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Tief unter der Erde inmitten des Ozeans wohnt eine Kreatur, an deren waffentauglichen Eigenheiten die Regierung kein geringes Interesse hat. Leider vergeigt eine erste Suchexpedition in Diensten der Wissenschaft den Bergungsauftrag gründlich, und so muss ein zweites, aus allerhand militärischen und akademischen Spezialisten rekrutiertes Team zu einer Ölbohrinsel reisen, wo sich der Organismus inzwischen häuslich breit gemacht hat. Man stößt auf ein Monster mit der Fähigkeit, die Gedankenwelt des Gegenübers beliebig zu manipulieren. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Billy Warlock (Captain Jack Griffin) Kurt Max Runte (Crank Wowchowski) Catherine Lough Haggquist (Anna Davis) Peter Graham-Gaudreau (Dean Rieser) Warren Christie (Cassidy) Kiara Hunter (Mel Rodgers) David Richmond-Peck (Bobby Gibbons) Originaltitel: The Thing Below Regie: Jay Andrews Drehbuch: Raul Sanchez Inglis, Lindsay James Kamera: Pieter Stathis Altersempfehlung: ab 18