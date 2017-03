RTL Passion 22:35 bis 00:55 Komödie Die Hochzeitsplaner - Band Baaja Baaraat IND 2010 20 40 60 80 100 Merken Der Student Bittoo freundet sich mit der zielstrebigen Shruti an. Sie hat genaue Pläne für ihre Zukunft: Sie möchte als Hochzeitsplanerin arbeiten. Kurzerhand wird Bittoo ihr Partner und sie gründen die Agentur Shaadi Mubarak, die sich schon bald mit den farbenprächtigsten Hochzeitsfeiern einen Namen macht. An ihre oberste Regel, Geschäft und Privatleben nicht zu vermischen, halten sie sich natürlich nicht lange... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ranveer Singh (Bittoo Sharma) Anushka Sharma (Shruti Kakkar) Manu Rishi Chadha (Inspektor) Manish Chaudhary (Sidhwani) Manmeet Singh (Rajinder Singh) Shena Gamat (Chanda Narang) Kanksha (Preity) Originaltitel: Band Baaja Baaraat Regie: Chanda Narang Drehbuch: Habib Faisal Kamera: Aseem Mishra Musik: Salim-Sulaiman