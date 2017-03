Hessen 23:10 bis 00:00 Krimiserie Die Kommissarin Böse Nachbarn D 1994 Untertitel Merken In einer idyllischen Vorstadtsiedlung wird im Garten eines Reihenhauses ein Toter gefunden. Hauptverdächtiger ist der Nachbar des Toten, Rupert Behrend, da die beiden am Abend vorher eine heftige Auseinandersetzung hatten. Aber das ist nicht alles. Die beiden Familien führen seit Jahren einen erbitterten Nachbarschaftskrieg. Die jeweiligen Rechtsanwälte wissen ein Lied davon zu singen und bringen Kommissarin Sommer damit letztendlich auf die entscheidende Spur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hannelore Elsner (Lea Sommer) Til Schweiger (Nick Siegel) Karlheinz Lemken (Henning Burre) Guido Sherr (Daniel Sommer) Klaus J. Behrendt (Wolfgang Fruchtmann) Eva Kryll (Sabine Rech) Gunter Schoß (Rupert Behrend) Originaltitel: Die Kommissarin Regie: Erwin Keusch Drehbuch: Erwin Keusch Kamera: Dietmar Koelzer Musik: Andreas Köbner