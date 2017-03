Phoenix 22:30 bis 00:00 Dokumentation Er nannte sich Hohenstein Aus dem Tagebuch eines deutschen Amtskommissars im besetzten Polen 1940 - 1942 D 1994 Merken 1939: Deutschland überfällt Polen. Ein Viertel des Landes wird dem Deutschen Reich einverleibt. Ein Jahr später erhält ein kleiner Bürgermeister aus dem sogenannten Altreich, ein Mitglied der NSDAP, seine Abordnung in den neuen deutschen Osten. Er wird Bürgermeister von Poddembice und einigen umliegenden Gemeinden. Funktionsbezeichnung: Amtskommissar. Der Landrat, gleichzeitig Kreisleiter der NSDAP, ist sein Vorgesetzter. Poddembice, das nun Litzmannstadt heißt, liegt bei Lodz und soll ein "Mustergau" werden. Für den Amtskommissar beginnt eine Zeit, die er nach dem Krieg als die schönste in seinem Leben bezeichnet haben soll, obwohl schon bald nach seinem Amtsantritt vieles anders kommt, als er gedacht hat. Nach nur 17 Monaten Dienst wird er seines Postens enthoben. Durch Unterwerfung und Selbstkritik versucht er, seine Karriere zu retten. Vergebens. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Er nannte sich Hohenstein