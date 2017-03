ZDF neo 23:25 bis 00:55 Thriller Fear - Wenn Liebe Angst macht USA 1996 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eine 17-jährige Schülerin verliebt sich in einen undurchsichtigen Mann. Als der Vater ihr den Umgang verbietet, entpuppt sich der Junge als Psychopath, der die Familie terrorisiert. Reese Witherspoon ist hier als süßer Teenie zu bewundern, der sich in den Twen David - gespielt von Mark Wahlberg - verguckt. Dass aus Liebe schnell Angst werden kann, erfährt die schockierte Schülerin am eigenen Leib. In der Disko lernt die 17-jährige Nicole (Reese Witherspoon) den um einige Jahre älteren David (Mark Wahlberg) kennen. Als er die schüchterne Schülerin aus einer gefährlichen Situation rettet, ist es um das Herz des Mädchens geschehen. Die beiden treffen sich einige Male, und eines Tages bringt Nicole ihren neuen Freund mit nach Hause. Aber Vater Steve (William Petersen) ist nicht besonders begeistert von Nicoles Wahl, auch wenn David sich von seiner besten Seite präsentiert. Zustimmung erhält das Mädchen allerdings von seiner Stiefmutter Laura (Amy Brenneman), die ziemlich beeindruckt ist von Davids guten Manieren. Ob Eifersucht oder nur gute Menschenkenntnis, Steve verbietet seiner Tochter den Umgang mit dem jungen Mann. Nicole trifft ihren Freund weiterhin heimlich, bis sie ihn eines Tages mit ihrer besten Freundin (Alyssa Milano) überrascht. Sie beendet die Beziehung sofort, aber Nicole hat nicht mit Davids Beharrlichkeit gerechnet. Immer aufdringlicher und gewalttätiger gebärdet sich ihr abgewiesener Lover. Nicole muss schließlich um ihr Leben fürchten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Wahlberg (David McCall) Reese Witherspoon (Nicole Walker) William Petersen (Steve Walker) Amy Brenneman (Laura Walker) Alyssa Milano (Margo) Christopher Gray (Toby) Tracy Fraim (Logan) Originaltitel: Fear Regie: James Foley Drehbuch: Christopher Crowe Kamera: Thomas Kloss Musik: Carter Burwell Altersempfehlung: ab 18