NDR 22:45 bis 23:45 Dokumentation 30 Jahre Großstadtrevier D 2016 Im deutschen Fernsehen gibt es nur sehr wenige Fernsehserien, die das geschafft haben: Das "Großstadtrevier" präsentiert die 30. Staffel! Damit ist der Titel als die Kultserie im deutschen Fernsehen einmal mehr gerechtfertigt. Was ist das Geheimnis des andauernden Erfolges der Krimiserie "Großstadtrevier"? Dieser Frage ist Autor Ulfert Becker nachgegangen und hat dafür mit den derzeitigen Schauspielern, ehemaligen Darstellern der Serie sowie Gaststars (und solchen, die es noch werden wollen) gesprochen. Die Dokumentation geht dem "Phänomen Großstadtrevier" mit Anekdoten, Hintergrundberichten, Insiderstorys, historischem Dokumaterial und ausgewählten Ausschnitten aus den insgesamt 400 Folgen des Evergreens auf den Grund. 30 Jahre Kult, made in Hamburg! Originaltitel: 30 Jahre "Großstadtrevier" Regie: Ulfert Becker